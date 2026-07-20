Dijital içerik üreticisi ve belgesel yapımcısı Ruhi Çenet, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde görüntülemek amacıyla Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Belgesel çekimlerine depremin simge noktalarından biri haline gelen Ebrar Sitesi ile başlayan Çenet, Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük yıkımın izlerini kayıt altına aldı. Bölgede yürütülen yeniden yapılaşma çalışmalarını da görüntüleyen Çenet, deprem sonrası değişen şehir dokusunu takipçileriyle paylaşmaya hazırlandığını belirtti.

Antakya'daki Yeniden Yapılanmayı İnceledi

Kahramanmaraş'taki çekimlerinin ardından Hatay'ın Antakya ilçesine geçen Ruhi Çenet, burada devam eden konut projelerini, yeni yerleşim alanlarını ve şehir genelindeki yeniden inşa çalışmalarını görüntüledi.

Çekimler sırasında hem tamamlanan projeleri hem de yapımı devam eden yaşam alanlarını inceleyen Çenet, bölgedeki dönüşümün ulaştığı noktayı belgeseline taşıdı.

48 Dakika Yürüdü, Konut Alanının Sonuna Ulaşamadı

Belgesel çalışmasının en dikkat çeken bölümü ise Adıyaman'da yaşandı. Depremzedeler için inşa edilen yeni toplu konut alanının büyüklüğünü göstermek isteyen Ruhi Çenet, yerleşim alanını bir uçtan diğer uca yürüyerek geçmeyi denedi.

Ancak kesintisiz devam eden yürüyüş, yaklaşık 48 dakika sürmesine rağmen tamamlanamadı. Geniş bir alana yayılan yeni yerleşim bölgesi nedeniyle yürüyüş planlandığı şekilde sona erdirilemedi.

Bu deneyim, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yalnızca inşa edilen konut sayısıyla değil, kapladığı alan bakımından da dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Deprem Bölgesindeki Değişimi Gözler Önüne Serdi

Ebrar Sitesi'nde yaşanan büyük acının izlerinden Antakya'daki yeniden yapılanmaya ve Adıyaman'daki dev yaşam alanlarına uzanan belgesel yolculuğu, deprem bölgesinde yürütülen dönüşüm sürecini farklı bir bakış açısıyla ortaya koydu.

Ruhi Çenet'in hazırladığı belgeselin, depremden etkilenen şehirlerde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını geniş kitlelere aktararak bölgedeki değişimi kapsamlı şekilde gözler önüne sermesi bekleniyor.