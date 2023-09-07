Deprem bölgesindeki illere yeni atanan öğretmenler ile depremde evi yıkılan veya hasar gören öğretmenlerin barınma ihtiyacının giderilmesi için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, belirlenen bölgelere içinde ev eşyası ve klima bulunan konteynerler kuruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğretmenlerin barınması amacıyla Hatay'a 6 bin 343, Kahramanmaraş'a 1500, Adıyaman'a 1278, Malatya'ya 893, Gaziantep'e 411, Osmaniye'ye 400, Kilis'e 200 ve Şanlıurfa'ya 51 olmak üzere 11 bin 76 konteyner tahsis edildi.