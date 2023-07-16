Bakanlık tarafından proje çerçevesinde 5 ilde kurulan 22 Yapım ve Dönüşüm Ofisleri ise yarınaçılıyor.

Hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri yarından itibaren Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne müracaat edebilecek ve projeye başvurularını ise e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

"Vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları 22 yerde açtıkları Yapım ve Dönüşüm Ofislerine beklediklerini bildirdi.

Özhaseki, "Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler" ifadesini kullandı.