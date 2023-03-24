Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Buradaki açıklamalarında deprem bölgesinde kurulacak olan yeni devlet hastaneleri ve şehir hastaneleri için bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Acil Durum Hastanemizin, 300 yataklı Defne Devlet Hastanemizin temellerini atıyoruz. Gülderen’de de 1000 yataklı bir Şehir Hastanesi kuruyoruz" dedi.

"10 Mayıs'ta açılıyor"

Her şeyin yeniden daha iyisi ile inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağını söyleyen Erdoğan, Antakya Devlet Hastanesi'nin 10 Mayıs'ta açılacağını duyurdu.