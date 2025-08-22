6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmaları hızla devam ediyor. Devletin desteğiyle yapımı süren toplu konut projelerinin yanında, bölge halkının eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni okul binaları da inşa ediliyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Akyar Mahallesi 2-3. Etap Toplu Konut Bölgesi, Ferhuş Mahallesi Toplu Konut Bölgesi, Türkoğlu 1-2-3. Etap Konut Bölgesi ve Elbistan Taşburun 2. Etap Toplu Konut Bölgesi’nde yapımı devam eden okullarda çalışmalar son aşamaya geldi.

Konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Aksu Haber’e yaptığı özel değerlendirmede inşaat faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Müdür Baydur değerlendirmesinde birçok okulun yeni eğitim öğretim yılına hazır olacağını dile getirirken inşa süreçleri devam eden okullarında bir an önce bitirileceğine dikkat çekti.

Bölge halkı, çocukların güvenli ve modern ortamlarda eğitim alacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkmasında bu tür yatırımların büyük rol oynadığına dikkat çekildi.