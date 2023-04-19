Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi.

Kentte 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler, can ve mal kaybına yol açarken, tarım arazilerine de zarar verdi.

Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.

Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı.

Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.