Kahramanmaraş, depreminin üzerinden tam 11 ay geçti ve şehir, bu süre zarfında adım adım toparlanma sürecini yaşıyor.

Depremin yarattığı zorluklara karşı gösterilen direnç ve dayanışma, şehir halkının birlikte hareket etme gücünü ortaya koyuyor.

İki büyük depreme yakalanan Kahramanmaraş’ta vatandaşların çoğunda kaygı problemi arttı.

Aradan geçen zamanda kimi vatandaşlar süreci psikolojik olarak atlatırken bazı vatandaşlar ise halen depremin olumsuz psikolojisini atlatamadı.

Biz de Aksu Haber olarak vatandaşlara deprem psikolojisini atlatabildiniz mi deprem bize neler öğretti? diye sizler için sorduk.