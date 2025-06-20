42 Kişilik Acı Kayıp: Ekim Apartmanı Davasında Son Durum

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cüneyt Akkaya, Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya, savunmasında binanın projesini 1975 Deprem Yönetmeliği’ne uygun şekilde hazırladığını öne sürdü. Akkaya, “Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. 1998 Ceyhan Depremi’nde de bu binada taşıyıcı sistemde bir zarar oluşmadı. Yasal mevzuata uygun davrandım, suçlamaları kabul etmiyorum,” diyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkemeden Ağır Cezalar

Mahkeme heyeti, sanık Cüneyt Akkaya’yı 21 yıl, müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç’u ise 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Karadağ'da Yakalanmıştı

Depremin ardından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya, 21 Ağustos 2024’te Karadağ’dan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanmıştı. Müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ise 16 Şubat 2023’te tutuklanmıştı.