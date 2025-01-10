KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, binanın statik proje müellifliğini ve fenni mesullüğünü yapan sanığa 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.B. ise duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Okumuş, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin binaya ilişkin kusurlarının bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, binanın statik proje müellifliğini ve fenni mesullüğünü yapan sanık Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanık A.B'nin ise beraatine karar verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 sanık hakkında dava açılmıştı.