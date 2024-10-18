"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 68 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet D. Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Nebi K. ve Ferhat Bülent Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar Tepebaşı ve Öz, savunmalarında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatlarını talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 23 Ocak 2025'e erteledi.

AYRICA Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına DA devam edildi.

Sanık Tevfik Tepebaşı, savunmasında, 10 davada yargılandığını, bugün 3 duruşması bulunduğunu ve kendisinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Atilla Öz ise önceki beyanını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Ebrar Sitesi'nin 8 bloğunun elektrik işini yapan E.I, tanık olarak verdiği ifadede, iş için Ahmet D, Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve firari sanık Mustafa Timurbanga ile muhatap olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Ocak 2025'e erteledi.

EK OLARAK Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Tepebaşı, Zirve Konut Yapı Kooperatifinin yöneticisi ve üyesi olmadığını, kendisinin tüm kooperatiflerde sorumlu tutulmasını anlamadığını söyledi.

Kendisinin müteahhit olmadığını, bunu tüm davalarında dile getirdiğini belirten Tepebaşı şunları söyledi:

"Bana müteahhitsin' demelerini doğru bulmuyorum. Belediye ruhsatlarında müteahhit kısmı boştur. Zira belediye, kooperatiflerde müteahhit olmadığını bilmektedir, bu sebeple boş bırakmıştır. Ben kimsenin yerine imza atmadım, kimseye de şuraya buraya imza at demedim. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum."

Sanık Atilla Öz de kooperatif ve yapıyla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Hüseyin N. ise Ebrar Sitesi B Blok'ta kapıcı olarak çalıştığını, kooperatif yönetiminde bulunmadığını ve müteahhit olarak K Blok'u Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Mustafa Timurbanga'nın yaptırdığını iddia etti.

Diğer sanıklar da dava konusu blokla ilgilerinin olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ocak 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.