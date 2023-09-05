Türkiye, 6 Şubat tarihinde felaketi yaşadı.

Depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Omar Bereket, asrın felaketinde eşi ve oğlu başta olmak üzere birçok yakınını kaybetti.

Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan ve ailesinin peşinde düşen acılı baba, eşini ve küçük oğlunu aynı mezarda buldu.

Büyük oğlunun yaşadığını öğrendi

Bereket, büyük oğlu Ahmed Bereket’in depremden sonra akrabaları tarafından canlı olarak görüldüğünü öğrendi.

Akrabalarının bu söylemi üzerine harekete geçen baba, oğlunun fotoğraflarının bulunduğu broşürleri bastırdı ve şehrin birçok yerine astı.

Oğlundan gelecek haberi bekliyor

Gerekli mercilere giderek kayıp başvurusunda bulunan acılı baba, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadığını iddia ettiği oğlundan gelecek haberi umutla bekliyor.

"Oğlumun yaşadığına inanıyorum"

Omar Bereket, kayınbiraderinin gördüm dediği oğlunu umutla aradığını ifade ederek şu cümleleri aktardı;

Deprem olduğunda yaşadığımız bina yıkıldı. Ben enkazdan 5 gün sonra çıktım. Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum. Çocuğumu enkazdan çıkarıldıktan sonra dayısı görmüş, ondan sonra da kayboldu. 6 ay oldu evladımı görmedim. Nerede, kimin yanında bilmiyorum. Mezarda da hanımım ve oğlum var. İkisi aynı yere defnedildi. Oğlumu arıyorum ama şimdiye kadar bir haber gelmedi. Karakola gittim, inşallah haber bekliyorum.