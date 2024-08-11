Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Bölükbaşı, 6 Şubat'ta, Onikişubat İlçesindeki Ebrar Sitesi'nin Z Bloku'nda eşi Esra Çınar ve 1,5 yaşındaki kızı Eliz ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Programda konuşan Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, 6 Şubat depremlerinde memleketi Hatay'da yakınlarını kaybettiğini anımsatarak, Mehmet Bölükbaşı'nın isminin gençlik merkezine verilmesinin devlet vefası olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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Programa, Bölükbaşı'nın yakınları ile Gençlik Merkezi Müdür Vekili Enes Özeren, Müftü Vekili Abdullah Özkişi, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR