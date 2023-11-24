Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Ayşe Ela ile 35 yaşındaki Ayşen İlboğa, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybetti.

Meslektaşlarının isimlerinin okullarında yaşatılması için harekete geçen okul yönetimi, Ela ve İlboğa'nın fotoğrafını şehit öğretmenler için oluşturulan panoya astı, kişisel eşyalarını da okulun koridorunda oluşturulan özel cam masada sergileme kararı aldı.

Öğretmenlerin okulda görev yaptıkları esnada kullandıkları kalemlerden, kahve fincanına, ders notlarından öğrencilerin öğretmenleri için kaleme aldığı duygu yüklü şiirlerin bulunduğu alanı görenler öğretmenleri rahmetle yâd ediyor.

Ayrıca okuldaki öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla okul bahçesinde Ayşe ve Ayşen öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı "Şehit Öğretmenler Çeşmesi"ne koşarak su içiyor, ellerini ve yüzlerini yıkıyor.

950 öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdürü Ertuğrul Kayaalp, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Asilsoy, depremde 2 meslektaşını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.