2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve N.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan statik proje müellifi O.P.Y, savunmasında, projelendirme sürecinde mevzuata uygun hareket ettiğini öne sürdü.

Diğer sanıklar N.K. ve Ç.K. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.