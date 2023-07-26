Belediye Başkanı Güven, Afşin Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, deprem sonrası yapılan jeolojik etüt çalışmalarında Afşin’de inşaata yasaklı alan çıkmadığını söyledi.



Güven, “6 Şubatta yaşanan depremin ardından 14 Şubatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla temasa geçtik. Bölgesel jeolojik etütlerin yapılması ardından depreme dirençli, şehre uygun imar planın tadilatı konusunda çalışmalara başladık. Afşin’deki konut gelişim alanlarında ve eski imar alanında 500 adet jeolojik sondaj çalışması yapıldı, etütler yapıldı ve rapor düzenlenerek bakanlığa gönderildi. Sonuçlara göre Afşin merkezde inşaatta yasaklı alanımız çıkmadı. Çok az miktarda zemin iyileştirmesi gereken alanlar var. Fakat bunlar da çok detaylı zemin iyileştirilmesi gerektirmeden inşaat yapılabilecek alanlar. Bunun anlamı şu büyük kısıtlamalara gitmeden yeniden Afşin’i imar ve inşa edebileceğimiz anlamına geliyor.” dedi.



Afşin’in yeninden imar ve inşa çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Güven, “Depremin hemen ardından Çevre Şehircilik Bakanlığının, uzmanların, Cumhurbaşkanımızın belirlediği kıstaslara göre imar planının tadilatına çalışmaya başladık ve tamamladık. 12 Nisan itibariyle de bakanlığa arz ettik ve sonuç itibariyle muhtemelen bu hafta imzalanmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

İlçede bulunan orta hasarlı binaların durumuyla alakalı bilgi veren Güven, “Orta hasarlı binaların dönüştürülmesi için üç tane seçenek var. Bunlardan birisi devletin desteğiyle güçlendirilmesi, bir diğeri hak sahipliğine konu olma, bir diğeri de yerinde dönüşüm yönteminden yararlanma. Güçlendirme talebinde bulunan hak sahipleri öncelikle performans analizlerini yaptıracaklar. Bunun sonucu güçlendirme çıkarsa başvuracaklar. Bina sakinlerinin yüzde sekseninin güçlendirme istemesi gerekiyor. Güçlendirilmesi uygun görülmeyen binalarda vatandaşlarımız hak sahibi olabiliyor. Üçüncü yöntemde de vatandaşlarımız yerinde dönüşüm avantajlarından faydalanabiliyor.” diye konuştu.

İlçenin fay hatları üzerinde olmadığını belirten Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Fay hatlarının 60 metre sağına ve soluna asla konut yapılmasına izin verilmeyecek. Bu konuda jeolojik etütler Kahramanmaraş’ta yoğun olarak devam ediyor. Afşin’de Mart itibariyle tamamladığımız etütler birçok yerde yeni başladı. Yeni oluşan daha önce fay haritasında olmayan faylar var. Onlarla ilgili ciddi araştırmalar deprem bölgelerinde devam ediyor. Araştırma sonuçlarına göre Afşin’e en yakın fay hattı 27 kilometre uzaklıkta. Şehrimizin içinde ortasında, kenarından geçen fay hattı yok.”

“Yeniden inşa edeceğimiz şehir depreme dirençli plan önceliğimiz olacak.”

Afşin’im imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında onay aşamasında olduğunu ifade eden Güven, “Afşin olarak önümüzde iki tane seçenek var. Bir tanesi planın onaylanmasını beklemek, diğer ilçelerde durum ne bilmiyorum, hazırlık yapan var mı? Biz kriterleri belirledik, taslağımız var ve hafta sonuna kadar tamamlanır diye umut ediyoruz. Kötü senaryoyu düşündüğümüzde bizim aylarca tekrar beklememiz gerekecek ki bu da bizim en son istediğimiz şey. Depremin ardından ilçemizde kat yüksekliği değişen alanlar var, değişmeyen alanlar var. Bunlarla ilgili yeni imar planındaki plan notlarımız belirlendi. İnşaat sektörü temsilcilerimiz isterse en kısa süre inşaat izinlerini vereceğiz. Şuanda hazırda bulunan ve geçerliliği bulunan bir imar planı var ve bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın tasarrufu belli. Depreme dirençli plan önceliğimiz olacak” açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı projelere inşaat izinlerini en kısa sürede verileceğini söyleyen Güven, depreme dayanıklı konutlar üreterek konut sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı rahatlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Güven, “Depremde, Afşin’de ağır bina kayıplarımız olmadı. Üç tane büyük deprem yaşadık ağır hasar alan binalarımız oldu ama ayakta kaldı. Yönetmeliğe göre bir binadan beklenen 7 ve üzerindeki depremde bu binanın ayakta kalması, yıkılmaması. Biz de yıkılan binaların neredeyse tamamına yakını 1999 yönetmeli öncesinde yapılan binalardı. Afşin’de müteahhit hemşerilerimiz gereğini yerince yapmışlar. Biz deprem sınavından iyi çıktık.” diye konuştu.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can’da, depremi yaşayan 11 ilde inşaata hazır tek bölgenin Afşin olduğunu belirterek, “Afşin bilindiği üzere üçüncü derece deprem kuşağında ve bu yönetmeliğe göre inşaatlar yapılıyor. 6 Şubatta karada eşi benzeri olmayan büyük bir deprem yaşadık ve bu depremde binalarımız ayakta kaldı. Bu noktada en fazla istihdamı ve ticari hacmi sağlayan inşaat sektörünün başlaması Afşin’i ayağa kaldıracaktır.” İfadelerine yer verdi.

Toplantıya, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adnan Kabaağaç ile ilçede faaliyet gösteren mimarlar, inşaat mühendisleri ve müteahhitler katıldı.