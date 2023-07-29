Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Karaelbistan Mahallesinde 4 bin 12 bağımsız bölüm şeklinde inşa edilen proje alanında incelemelerde bulundu.

Konutların bir kısmını hak sahiplerine Kasım ayında teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen başkan gürbüz Karaelbistan Mahallesinde süren TOKİ konutlarında yüzde 70 fiziki gerçekleşmeye ulaşan binaların olduğuna değindi.

Ayrıca başkan gürbüz Kırsal mahallelerde de afetzedeler için yapılan afet konutlarının inşa çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

