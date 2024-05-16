Kahramanmaraş'ta Toplum Yararına Programlar (Typ) Kapsamında İstihdam Edilen 74 Kadın, 6 Şubat 2023'teki Depremlerin Merkez Üssü Olan Kentin Sokaklarını Temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapan Kadınlar, İşlek Caddelerdeki Mesailerine Sabahın Erken Saatlerinde Başlıyor.

Ellerindeki Süpürgelerle Caddelerde Dip Köşe Temizlik Yapan Kadınlar, Esnaf Ve Kent Sakinlerinin Takdirini Topluyor.

Tarihi Maraş Çarşısı Bölgesinde Görevli 37 Yaşındaki Asiye Kaba, 6 Şubat'ta Yaşanan Depremde Evinin Yıkıldığını, Ailesine Katkıda Bulunmak İçin İlk Kez Çalıştığını Söyledi.

Temizlik malzemelerini aldıktan sonra erken saatlerde sorumlu oldukları bölgede çalışmaya başladıklarını anlatan Kaba, işini severek yaptığını dile getirdi.

Kaba, "Evimizde düzenli olarak temizliğimizi yaptığımız gibi caddelere de el attığımızda her tarafı temizliyoruz. Bir kadın olarak diğer çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kadın gözüyle bakıp dip bucak temizlik yapıyoruz. Evime katkım olsun, eşime destekte bulunayım diye çalışmaya başladım." ifadesini kullandı.



Temizlik İşçisi Rahime Tutu Da İlk Zamanlar "Kadınsın, Ne İşin Var Sokakta, Gidin Evinizde Oturun." Gibi Olumsuz Tepkiler Aldıklarını Belirterek Şöyle Konuştu:



"Birçok kişi 'kadın çöpçü mü olur' diye şaşırıyor. Neden olmasın, olur. Kadınlar her işi yapar çünkü kadınlar her konuda güçlüdür. Sevinçle gelip sevinçle gidiyorum. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Temizlik sonuçta ev işine de gitsen temizlik, sokakta da temizlik yapıyorsun. Ben üç evladıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Bu benim için güzel bir duygu. Evimi nasıl temizliyorsam caddeleri, sokakları da aynı şekilde temizlemek zorundayım."

Müzeyen Dalgara İse Mesleğe Başladıklarında Yadırgandıklarını, Zaman Geçtikçe Vatandaşların Kendilerine Alıştığını Vurgulayarak, Şu İfadeleri Kullandı: "Bu mesleği yapmaya çekinenler vardı, biz onlara örnek olduk. Evimizde nasıl dip bucak her tarafı temizliyorsak Kahramanmaraş'ın en prestijli caddesinde de aynı temizliği yapıyoruz. Evimizdeki temizliğin aynısını sokak ve caddelerde yapıyoruz, titiz davranıyoruz." dedi.