"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yapımı tamamlanan 3 bin 135 konutun teslimi için kura töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, Hak sahibi ailelere anahtarları teslim edildi.

Anahtarlarını teslim alan aileler, yeni evlerini gezdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Degbici, Dr.Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş AK Parti İl Başkanı Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ile ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Başkan Görgel, "Toplamda 3.135 konutun teslimi tamamlandı. İnşallah, bu yıl sonuna kadar 200 bin konut daha teslim olacak. Önümüzdeki yıllarda ise tüm deprem illerindeki konutların teslimi tamamlanacak," İfadelerini kullandı