Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

TBMM, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Konteyner Kenti'nde etkinlik organize edildi.

Etkinliğe katılan depremzede çocuklar, oyunlar ve diğer aktiviteler sayesinde keyifli vakit geçirdi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Gürsoy, amaçlarının depremzede çocukların yüzünü bir nebze de olsun güldürmek olduğunu söyledi.



