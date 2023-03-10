Bişirici Kebap Alfi Çörek önünde yaptığı bin 500 kişili kebap dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.



Bişirici Kebap işletme sahibi Abdullah Apuhan, her zaman komşu il Kahramanmaraş’ın yanında olduklarını söyledi.