Bişirici Kebap Alfi Çörek önünde yaptığı bin 500 kişili kebap dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Bişirici Kebap işletme sahibi Abdullah Apuhan, her zaman komşu il Kahramanmaraş’ın yanında olduklarını söyledi.
Bişirici Kebap Alfi Çörek önünde yaptığı bin 500 kişili kebap dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Bişirici Kebap işletme sahibi Abdullah Apuhan, her zaman komşu il Kahramanmaraş’ın yanında olduklarını söyledi.
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