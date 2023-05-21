Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılan çalgı bakım atölyesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde öğrencilerin zarar gören enstrümanları bedelsiz onarılıp yenilenerek sahiplerine teslim ediliyor.

Lisede bu eğitim öğretim yılına, ebru-minyatür ve seramik atölyeleri ile ses kayıt stüdyosu gibi öğrenciler için yeniliklerle başlandı. Söz konusu atölyeler ve stüdyonun yanı sıra okulda çalgı bakımı için de atölye kuruldu.

Depremzede öğrenciler için ücretsiz hizmet veren atölye, kendilerine ulaşanlar için bu hizmeti sürdürecek.