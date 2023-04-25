Türk Kızılayı aracılığıyla depremzedelerin yaralarını sarıyor

Depreme memleketi Kahramanmaraş'ta yakalanan ve yaşadığı travmayı atlatmak için gittiği Antalya'da ailesini bırakıp kente dönen genç psikolog Sibel Kılıç, gönüllü olduğu Türk Kızılay aracılığıyla depremzedelerin yaralarını sarıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya giden 27 yaşındaki psikolog Sibel Kılıç, depremzedelerin acılarını hafifletmek için döndüğü memleketi Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev yapıyor.

AFAD tarafından oluşturulan Karacasu Konteyner Kenti ve Vali Saim Çotur Spor Kompleksi yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte görev alan Kılıç, Kızılay ekipleriyle depremzedelere destek oluyor.