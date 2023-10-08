Kahramanmaraş merkezli depremlere Göksun ilçesinde 4 çocuğuyla yaşadıkları evlerinde yakalanan Gün, binanın ağır hasarlı olması nedeniyle 10 Şubat'ta yardım kuruluşlarının desteğiyle eşi Muhittin Gün'ün çalıştığı Kastamonu'ya geldi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle o günden bu yana Kastamonu'da tuttukları dairede yaşayan Gün ailesi, 8 Eylül'de Fas'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için bir şeyler yapmak istedi.

Kendilerinin de depremzede olması nedeniyle Fas'taki insanlara destek için kayıtsız kalmayan Gün ve eşi, Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği ile iletişime geçerek, bu ülkedeki depremzedelere yardım etmek istediklerini iletti.

Gün, eşinin desteğiyle çevresinden topladığı bir miktar parayı Fas'ta yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere İHH görevlilerine teslim etti.

Şerife Gün, Kastamonuluların ailesine kucak açtığını, şehri çok sevdiklerini söyledi.

Kendisinin de deprem yaşadığı için depremzedelerin halinden çok iyi anladığına işaret eden Gün şunları söyledi