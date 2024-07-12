Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan köy evleri hızla yükselmeye devam ediyor. Tamamlanan ve teslim edilen evlerin yanı sıra, inşaatı süren tek katlı köy evleri de depremzede köylülerin yeni yuvası olacak.

Kahramanmaraş genelinde deprem konutlarının yanı sıra 30 bin 300 köy evi için çalışmalar başlatıldı.

TOKİ Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, bölgede sağlam kayalık zeminler üzerine 3+1 ve 115 metrekarelik 81 köy evinin inşaatına başladı. Bu köy evlerinin kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince işçilik ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Depremlerden en fazla etkilenen mahallelerdeki afetzedelerin, 3+1 şeklinde tek katlı olarak projelendirilen köy evlerine kıştan önce yerleşmeleri için çalışmalar sürüyor. İlçede yapılan tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarında 3 farklı proje uygulanmakta. Köy evlerinin yapımının tamamlanmasının ardından, bölgede hayvancılık yapan ve ahırları yıkılan vatandaşlar için de ahır projeleri hayata geçirilecek.