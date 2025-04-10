Yeni yerine taşınan Derepazarı Esnaf Çarşısı’nın tanıtılması amacıyla 12-30 Nisan tarihleri arasında indirim günleri gerçekleştirilecek.

Derepazarı bölgesinin rezerv alan ilan edilmesinin ardından esnaflar, Piazza AVM yanında bulunan yeni yerlerine taşınarak hizmetlerine başladı.

Yeni çarşının tanıtılması amacıyla 12-30 Nisan tarihleri arasında Derepazarı Esnaf Çarşısı İndirim Günleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Derepazarı Esnafları Dernek Başkanı Hasan Cıngıllıoğlu, basın açıklaması yaparak Kahramanmaraşlı vatandaşların yeni çarşıyı görmesi ve tanıması için böyle bir kampanya başlattıklarını ifade etti.