Yerel esnafı desteklemeyi ve vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, giyim, ev eşyaları, gıda ve hediyelik eşyalar gibi birçok kategoride indirim imkânı sunacak.

Kahramanmaraş ve çevre illerden ziyaretçilerin de ilgisini çekmesi beklenen organizasyon, yerel ekonomiye katkıda bulunarak esnafın kazancını artırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, etkinliğin hem esnafa yeni müşteriler kazandıracağını hem de halkın uygun fiyatlarla alışveriş yapmasına olanak tanıyacağını açıkladı.