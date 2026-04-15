Olay Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, okul bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası çevrede büyük panik yaşandı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre en az 11 yaralının olduğunu aktarıldı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırının nedenini ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Okul yönetimi ve yetkililer ise öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

