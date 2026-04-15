KASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı projelerinin yanı sıra toplumda sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmayı hedefleyen çalışmalarıyla da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Özellikle su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketim alışkanlığının erken yaşta kazandırılması amacıyla eğitimler veren KASKİ, miniklere günlük yaşamda uygulayabileceği pratik tasarruf yöntemlerini de örneklerle gösteriyor.

Eğitimler Okullarda Başlıyor

KASKİ ekipleri tarafından yürütülen eğitim programlarında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine suyun yaşam döngüsündeki vazgeçilmez rolü, sade, anlaşılır ve yaş seviyelerine uygun bir dille anlatılıyor. Eğitimlerde yalnızca teorik bilgi aktarımıyla da sınırlı kalınmıyor. Öğrencilerin günlük yaşamda uygulayabileceği pratik tasarruf yöntemleri de örneklerle gösteriliyor.

Eğlenerek Öğrenme Modeli ile Bilinçleniyorlar

Eğitim programlarının en güçlü yönlerinden biri de öğrenmeyi eğlenceli hale getiren interaktif içerikler. Renkli sunumlar, oyunlar ve katılımcı etkinlikler sayesinde çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de önemli bilgiler ediniyor. Bu sayede su tasarrufu gibi kritik bir konu, çocukların zihninde kalıcı bir farkındalığa dönüşüyor.

Sevimli Maskot “Mavi” ile Güçlü Etkileşim

Eğitimlerin simgesi haline gelen sevimli maskot “Mavi”, programın en dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Çocuklarla kurduğu samimi iletişim sayesinde anlatılan konular daha akılda kalıcı hale geliyor. Sahne performansları, oyunlar ve uygulamalı anlatımlarla eğitimlere dinamizm katan Mavi, miniklerin suya karşı duyarlılık geliştirmesinde önemli rol üstleniyor.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Bilinçli Nesiller

KASKİ ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalar, yalnızca bugünü değil yarını da şekillendirmeyi amaçlıyor. Erken yaşta kazanılan çevre bilincinin, ilerleyen yıllarda daha duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada geleceğin Kahramanmaraş’ını düşünerek bu tür eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.