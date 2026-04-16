Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu önünde basın mensuplarına konuştu.

Kahramanmaraş’ta eğitim camiasını yasa boğan saldırının ardından iki büyük eğitim sendikasının genel başkanları olay yerinde bir araya geldi. Okul önünde yapılan ortak basın açıklamasında, eğitim kurumlarına yönelik şiddet sert sözlerle kınandı.

Açıklamada konuşan sendika temsilcileri, okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca eğitim camiasını değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtti. Şiddetin geldiği noktanın ciddiyetine dikkat çekilerek, bu tür olayların bir “milli güvenlik sorunu” olarak ele alınması gerektiği ifade edildi.

Ali Yalçın "Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Okullarımıza yapılan saldırıları milletimiz için beka sorunu olarak değerlendiriyor, milletimizin bekasını, gençlerimizin geleceğini, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının can güvenliğini her şeyin üzerinde görüyoruz. Sanal dünyadaki kirli oyunların yönlendirdiği saldırılar karşısında herkesi çocuklarımıza, okullarımıza ve eğitim çalışanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.