Bu bölgelerden biri de şehrin en eski ticaret noktalarından biri olan Derepazarı oldu.

Şehrin, tarihi ve ticari yönünden büyük öneme sahip olan Dere Pazarı’nda yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin hafızasında derin izler bırakan Derepazarı, her Kahramanmaraşlının en az bir kez uğradığı alışveriş noktalarından biriydi.

Bununla birlikte Derepazarı içerinde yer alan arasa otoparkı da yıkılarak yerine bölgenin ticari dokusuna uygun olarak bir alışveriş merkezide yapılacak.

Yetkililer, yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından zemin etüdü ve altyapı çalışmalarının başlayacağını belirtirken, bölgede modern ticaret merkezleri ve konut projeleriyle yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.