Türk savunma sanayisi bünyesinde lojistik destek araçları üreten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda DERMAN 8X8 aracını sergiledi.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Askeri Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz fuarların bazen şirketlerin tarihinde dönüm noktası olabildiğini söyledi. Özcan, DSEI ile DERMAN'ı ilk kez yurt dışında sergilediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile DERMAN'a yönelik 8X8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi'ni imzaladıklarını anımsatan Özcan, 70 araçlık projenin ilk 7 aracının teslimatını yaptıklarını ifade etti.

2024 yılının ilk çeyreğinde 70 araçlık DROPS Projesinin tüm araçlarını sevk etmeyi öngördüklerini bildiren Özcan, daha sonra da zırhlı AKTAN Projesi'nin ilk prototiplerini üretmenin en büyük amaçlarından biri olacağını belirtti.