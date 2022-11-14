Kahramanmaraş’ta akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Kemal Sezal ve Oğulları Kolektif Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Sezal, çok küçük yaşlardan beri sektörün içinde olduğunu, bu sektörün sorun ve önerilerini çok iyi bildiğini söyledi. İki yıllık pandemi döneminde yaşananları unutmanın mümkün olmadığını küçükten büyüğe tüm sektörlerin etkilendiğini de hatırlatan Sezal; “Kendi sektörümüzde tabi ki çok etkilendi. Esnafın zor durumlarında Ticaret ve Sanayi Odamızı yanımızda görmek isterdik ama maalesef olmadı.”



Bizlerin genç ve dinamik bir ekip olmamızı ve artık bu sorunlarla bizlerin yüzleşmesini isteyen ve bu konuda direk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bizlerden desteğini esirgemeyeceğini dile getiren bir isimle çalışmanın ayrıcalığını yaşıyoruz Mustafa Buluntu. Mustafa Bey bizlere; “artık sorunlarla sizi baş başa bırakmayacağız, biz de sizin derdinizi dert edeceğiz” dediğinde kalben inanarak bizde bu safta olmak istedik. Şehrimizin eksik ve bir yanı Mahzun turizmini canlandıracağını ve bu gibi hizmetlerin tüm sektörlere can suyu olacağını anladık, inşallah bizler kendi sektörümüz ve şehrimize fayda sağlayacak tüm sektörlere destek amacıyla beyaz bir sayfa açmak istedik.