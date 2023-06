BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim kanun teklifine bu haliyle "evet" oyu vermesinin mümkün olmadığını belirterek "Millet İttifakı'nı destekleyen bazı basın yayın organları ' Cumhur İttifakı'nda kriz, çatlak' diye haber yapıyorlar. Böyle bir kriz, çatlak yok. Cumhur İttifakı 3 partiden oluşuyor. İki partimiz bu konuda uzlaşmış, saygı duyarız. Cumhur İttifakı ile birlikteliğimiz devam ediyor." dedi.Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'i, şehadetlerinin 13. yılında andıklarını ifade etti.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yönetici ve mensuplarına Yazıcıoğlu'nu kabri başında andıkları için bazı marjinal sol gruplardan çirkin tepkiler yöneltildiğini anlatan Destici, çoğu sosyal medyadan dile getirilen bu tepkileri kınadı, Vakıf Genel Başkanı Özdemir Özdemir ile yönetici ve mensuplarına şükranlarını sundu.Mustafa Destici, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, bölgede ve tüm dünyada insan hayatına dair pek çok alanı olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek bir an önce barışın sağlanmasını, asker sivil ayırmadan ölümlerin, göçlerin ve yaşanan acıların son bulmasını diledi.Barış görüşmelerinin, Türkiye'nin katkıları ve başarıyla sonuçlanması temennisini dile getiren Destici, Türkiye'nin bu konuda başından beri ölçülü, dengeli ve resmi olarak tarafsız bir politika yürüttüğünü, iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürdüğünü ifade etti. Fiili olarak Rusya-Ukrayna arasında görünse dahi başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin içinde yer aldığı bu savaştan en çok etkileneceklerin bölge ülkeleri olduğuna işaret eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz de bu bölge ülkelerinin başında geliyoruz. İşte bir mayın meselesinde dahi nasıl bir belayla karşı karşıya kaldığımız çok açık ve net şekilde ortadadır. Anlaşılan, emperyalistler ve siyonistler, Karadeniz'de yeni bir Afganistan oluşturmaya çalışmaktadırlar. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya her iki taraftan da on binlerce paralı askerin gelmesi, bunun en açık işaretlerinden bir tanesidir. Bunun için uluslararası kuruluşlar şu ana kadar çok pasif ve etkisiz kalmışlardır. BM, Türkiye kadar etki alanı meydana getiremedi. Ama en azından bundan sonra görevlerini tam olarak ifa etsinler. Bölgemizde istikrarsızlaştırılmış yeni Afganistan'lar, yeni Suriye'ler istemiyoruz. Türkiye'nin mücadelesinin bir boyutunun bu olduğunu herkes bilmelidir. Bunun için iktidarı muhalefetiyle bütün siyasi partilerimizin ve Türk milletinin bütün fertlerinin, dış politikada atılan adımlar konusunda 'amasız, fakatsız, lakinsiz' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durmaları bir vatan borcudur.""Dövizdeki artışı durdurabilecek gücü var"BBP lideri Destici, salgının etkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de önemli risklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi.Hükümetin salgının ve savaşın etkilerini azaltmaya yönelik sağduyulu, önerilere açık ve olumlu adımlarını takip ettiklerini dile getiren Destici, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki bürokratik engeller kaldırılarak yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji üretimindeki payının artırılmasının önemine dikkati çekti. Tarım, gıda, enerjide daha aktif ve ileri adımların atılmasını beklediklerini anlatan Destici, orta ve uzun vadeye yayılan ciddi bir üretim planlaması yapmaya; tarım üretiminin verimliliğini, ürünlerin kalitesini artıracak, sürdürülebilir ve uluslararası rekabete uygun yapılanmayı gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.Destici, tarımda, enerji ve gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışın, üretimin aksamasından, hayat pahalılığına kadar pek çok önemli probleme sebep olduğunu ifade ederek bu konularla ilgili tedbirlerin alınması ve çiftçilerin her alanda desteklenmesi gerektiğini kaydetti.Türkiye'deki fiyat artışlarının, dünyada etkisini gösteren ekonomik krize ek olarak döviz kurundaki yükseliş ve spekülatörlerin eklenmesiyle katmerli olduğunu söyleyen Destici, "Elbette ki petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa Türkiye'nin yapabileceği bir şey yoktur. Ama dövizdeki artışı durdurabilecek gücü vardır. Türk lirasını değerlendirebilecek yeni adımlar atılmalı, önlemler alınmalı ve bunlar süratle uygulanmaya konulmalıdır." diye konuştu.Öte yandan karaborsacılar ve spekülatörlerle daha etkin mücadele edilmesini isteyen Destici, "Bunların stokladıkları mallara el konulmalı, ihtiyaç sahiplerine verilmeli. İşletmeleri, ilkinde belli bir süre, ikinci kez aynısını yaparsa süresiz kapatılmalıdır. Bunları yapanlar mutlaka hukuk önünde hesap vermeli, en üst sınırdan ceza almalıdırlar ki diğerlerine de ibret olmalı, kimse milletin ekmeğiyle oynama cesareti gösterememeli." dedi.TBMM Başkanı Şentop'a teşekkürMustafa Destici, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, dün Slovenya'da gerçekleşen AB Parlamento Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı şahsı ve camiası adına kutladı. Destici, "Özellikle Batı'nın mülteciler konusundaki iki yüzlülüğünü, yüzlerine çarpmış olması, açık açık ifade etmiş olması, gerçekten hepimizi memnun etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine özellikle AB'ye üyelik noktasında yapılan çifte standardı da orada yüzlerine vurmuştur. Hele ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine yönelik provokatif suçlamalara karşı verdiği cevap da yine takdire şayandır." değerlendirmelerinde bulundu.TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden seçim kanunu teklifine değinen Destici, buna ilişkin düzenlemelerin tam demokratik hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Destici, "Bu yapılmazsa Türkiye'deki sistem tartışmalarını önleyemeyiz. Bu tartışmalar alır başını gider. İşte 6 partinin halini görüyoruz." sözlerini sarf etti.Parlamenter sistemde bir yıldan daha kısa sürelerde hükümetlerin değiştiğini ve ülkenin kaybettiğini anlatan Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eksikliklerinin düzeltilmesi gerektiğini ancak bunun yolunun 6 partinin açıkladığı metinden geçmediğini vurguladı. Destici, "O sadece eskinin özlemidir. CHP, bu işin başını çekiyor. CHP biliyor ki kendi başına Türkiye'de, bu stratejisiyle, vizyonuyla, zihniyetiyle iktidar olma şartı yok. Yanına diğer siyasi partileri toplayarak, onlara da hedef ortaya koyarak kendi iktidarını gerçekleştirmek istiyor. Öbür taraftan bir de masada olmayan, masanın altında ya da arkada dolabın içinde PKK uzantısı HDP var. Onunla iş birliğinden de asla çekinmiyorlar. Yerel seçimlerdeki gibi önümüzdeki seçimleri de PKK uzantısı HDP ile kazanmak istiyorlar." ifadelerini kullandı."Beş partiye 2,5 milyar lira hazine yardımı verilecek"BBP lideri Destici, bir gazetecinin seçim kanun teklifine "hayır" oyu vereceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine, bu haliyle düzenlemeye "hayır" diyeceğini söyledi. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gelecek yıl 5 partiye 2,5 milyar hazine yardımı verilecek. Ülke bu durumdayken 5 partiye bu para niye verilir? Her şeye itiraz eden CHP, buna niye itiraz etmez? Çünkü o zaman 102 bin liralık süitte kalamayacaklar. Her şeye itiraz eden Sayın Meral Akşener niye bununla ilgili tek kelime etmez? Çünkü partisine de dokunacak. Seçim finansmanının şeffaflığının sağlanması lazım. Milletimizin, en başta muhalefetin sorması lazım. İYİ Parti eski hesapla yaklaşık 250 trilyon, CHP 600-700 trilyon alacak. PKK'nın partisi HDP de 300 trilyon para alacak kapatılmazsa, ama inşallah kapatılacak. Teklife bu haliyle 'evet' dememiz mümkün değil. Millet İttifakı'nı destekleyen bazı basın yayın organları 'Cumhur İttifakı'nda kriz, çatlak' diye haber yapıyorlar. Böyle bir kriz, çatlak yok. Cumhur İttifakı 3 partiden oluşuyor. İki partimiz bu konuda uzlaşmış, saygı duyarız. Cumhur İttifakı ile birlikteliğimiz devam ediyor. Bu birliktelik, sadece seçimi kazanma üzerine oluşturulmuş bir ittifak değildir."Destici, başka bir soru üzerine, seçim kanun teklifine ilişkin daha önce AK Parti yöneticileriyle görüştüklerini söyledi.