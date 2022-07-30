Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde Ali Kınık, sahne aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konserde Kınık, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de bulunduğu çok sayıda eseri seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Programın ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini Kınık'a takdim etti.

Program sonrası Kınık ile basın toplantısı düzenleyen Gürbüz, festivalin coşkuyla devam ettiğini dile getirdi.

Ali Kınık’ı Elbistan'da ağırlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Gürbüz, "Ali Bey bu toprakların evladı, dolayısıyla bizim konserlerimizin de vazgeçilmezidir. Kendisini burada misafir ettiğim için çok mutluyum ben. Çok sevilen ve tüm kesime hitap eden bir sanatçıdır. Elbistan onlarla güzel, şarkılarıyla türküleriyle güzel. Festivalimize büyük bir değer kattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kınık ise şu ifadelere yer verdi:

“Ben sanatçıyım ama aynı zamanda bu milletin evladıyım. Hayatımı öyle sürdürmeye çalışıyorum. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e daveti için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalde bu akşam Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.