Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılmasının ardından siyasi partiler, 28. dönem 2. yasama yılındaki ilk grup toplantılarını gerçekleştiriyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu kapsamda da partisinin grup toplantısında konuştu ve önemli mesajlar verdi.

"Yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz." diyen Devlet Bahçeli, "Coğrafyamızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime selam ediyorum." diyerek sözlerine başladı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na da seslenen Bahçeli, "İşine baksın" dedi...

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yeni yasama yılı hayırlı olsun"

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bu kutlu çatı altında yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz.

Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza, coğrafyamızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime selam ediyorum.

1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına, ebediyete intikal etmiş vekillere ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Gazi Meclis'i kim yok sayıyorsa karanlık içindedir"

Gazi Meclis'imizi kim yok sayıyorsa, adını anarken kim şüpheye düşüyorsa bir karanlık içindedir. Ne Cumhuriyetimizi anlamaları ne de Meclis'i saygı ile anmaları mümkündür. Cumhuriyet'in temeli TBMM'de atılmıştır.

Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti zulüm karşısında tek ses olmasını bildi. Şafağı sökmeyen, felaketlerin birbirini kovaladığı nice senelere göğüs gerilmişti. Vatanımız kundaklanmış, milletimiz kuşatılmıştı.

Sevr ile bugünkü Türkiye'nin dörtte birine sıkıştırılmış, kısıtlanmış vatan toprakları yağmalanmış, milli ordudan yoksun, sömürgeleşmiş sözde ülke milletimize reva görülmüştü. Milletimiz bu zillere kanıyla meydan okudu.

"Bunların umudu manda özlemidir"

Küresel emperyalizmin içimize sızan maşaları bu gerçeği ikrar etmeleri boştur. Manda özlemi bunların umududur. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazisi Meclis'in çağrısıdır. Bu çağrı İstiklal çağrısıdır.

Bu çağrı milli birlik ve kardeşliğin çağrısıdır. Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi dönüm noktasına şahit olacağız. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacağız.

Fikri, vicdanı hür yüz yıllık geçmişi kucaklayan, önümüzdeki yüz yıla mühür vurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti iftiharımızdır. Dosta da düşmana da göstereceğiz.

"Hain emeller barınamayacaktır"

Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir. Türk vatanı kıyamete kadar helali hakkımızdır. Namusumuza emanettir. Hain emeller barınamayacaktır. Bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler millete, vatana meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı çok daha adam oğlu adamdır.

"Ufkun ötesine odaklanacağız"

Devlet milleti ile Türkiye irademizi her şart ve durumda muhafaza edeceğiz. Fitne ne kadar yaygın olsa da faziletli gönüllerin desteği ile karşımıza dikilen her müşkülü yeneceğiz. Aynı safta aynı ülkülerle ufkun ötesine odaklanacağız. Vatani görevlerimizi inancımızın gücü ile yerine getirdik. Buna da devam edeceğiz.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin umu olduğunu gösterdik. Gücümüze güç kattık. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece demokrasi güvence altındadır. Türkiye'nin öncelikli meselelerin çözümünde her çabayı gösterecek Cumhur İttifakı olacaktır.

Türkiye'nin ne geçmişte ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak olan yoktur. Dün ne dediysek aynı kanaatteyiz. Gevşek mizaca hiç sahip olmadık.

Siyaseti mert bir şekilde yapmanın amacından sapma göstermedik. Bizi tanıyanlar tanır. Ağzımızdan çıkan her söz bağlayıcıdır. Tutarlılık bizim için vazgeçilmezdir.

"Türkiye çevresine sırtını dönemez"

Devletin muzaffer, milletin müreffeh olması siyasetimizin ana çerçevesidir. Bugün dünyanın bir köşesinde tezahür eden sorun bir başka köşede yankı bulmakta.

Dünyada 800 milyon aç varken obeziteden kurtulmak için astronomik paraların harcanması çarpıklığı işaret etmektedir. Sefa sürenlerle sefalette olanların temerküz etmesi hazin tablonun derinleştiğini göstermekte.

Terör saldırısı, etnik çatışmalar insan hayatının ne kadar ucuzladığının bir belirtisidir. İnsanlık huzursuzluğun pençesinde, gemisini kurtaran kaptan mantığının çekim merkezindedir. Demokrasi ve özgürlük ruhu yalnızca göz boyamaya yarayan hamaset düzenekleridir.

Mevcut dünyanın hali dağınık olsa da Türkiye içine kapanamaz. Çevresine sırtını dönemez. Nihai hedefimiz bellidir. Ant olsun yolumuzdan dönmeyecek, ülkümüzden vazgeçmeyecek, Kızılelma'dan ödün vermeyeceğiz.

Ülkemizi hiçbir alçağa çiğnettirmeyeceğiz. Ahlak varsa yıkım olmayacaktır. Bugün bakır arıyorsak yarın mutlaka altına ulaşacağız.

"Önümüze hendek kazanlarla mücadele bize düğün bayramdır"

Keskin bıçak olmak için çok çekiç darbesi yemek gerekiyorsa balyoza bile razıyız. Artık sesini yükselten sözünü dinleten, böyle gelse de böyle gitmez diyen güçlü bir Türkiye yer kürede kristalize olmuştur.

Önümüze hendek kazmak için el birliği yapanlar, balmumundan kanat yapıp uçmaya çalışanlardır. Bunlar kaybetmeye müstahaktır. Bunlarla mücadele bizim için düğün bayramdır.

Parti olarak yol haritamızı paylaşmayı samimiyetle hedefliyoruz. İç gündemi, dış gelişmeyi bütünlük içinde ele alıp düşüncelerimizi tarihe not olarak geçmeyi istiyoruz.

" PKK ve HDP ile buluşmak mı meşrutiyet?"

Seçimlerde TBMM teşekkül etmiş, Cumhur ittifakı çoğunluğu kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sağlam iradeyi destekledi. Türkiye Yüzyıl’ını sahiplenerek Sayın Erdoğan'ı yeniden devletin başı olarak görevlendirdi.

İkinci 5 yıllık döneme de demokratik olgunlukla geçildi. Siz de karar da milletin. Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine gösterdiği tepki faşist dürtülerin sonucudur. Seçimi yapan Türk milletidir.

Bunun neresinde ahlaki boşluk ve meşrutiyet sorunu vardır. Kaynağı nedir? ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşrutiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşrutiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşrutiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşrutiyet ahkâmı kesmektedir.

"Kılıçdaroğlu kendi işine baksın"

Kılıçdaroğlu kendine baksın, işine baksın, İtibarını nasıl kazanacağını hesap etsin. CHP yoldan çıkmıştır. Cumhur İttifakı polemik yarışına girecek kadar şaşkın değildir. Biz milletin gerçek gündemi ile, bölgesel gelişmeler ile meşgul oluyoruz. Milletimiz bu siyasi kötürümlere seçimlerde hak ettikleri dersi verdi. Hala kafaları almamış. Hala bana mısın demiyorlar. Turpun büyüğü 31 Mart'ta çıkacak, zilletin defteri dürülecek.

"Depremzede vatandaşlarımız yalnız değildir"

Sayın Erdoğan'ın 1 Ekim'deki konuşmasında anlaşılacağı gibi deprem bölgesindeki konteynerlerde 600 bin vatandaş barınmaktadır. Depremden etkilenen şehirlerin ihyası için tüm imkanlar devrede.

Depremzede vatandaş yalnız değildir. Hep yanlarındayız. Yaralar özenle sarılacaktır. Beklentisiz destek ile kesintisiz hizmet sürecektir. Tüm gücümüzle yanlarındayız.

Sosyal ekonomik reformlarla gelişmeyi her kesime yaymaktır hedefimiz. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek. Emeklilerimizin insanca yaşayacağı mücretten başka seçenek kalmadı. Enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir.

Esnaf ve çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Küçük esnafın emeklilik primi aşağı çekilmeli. Çiftçiden dar gelirlilere kadar sosyal ekonomik yönden herkesin yüzünü güldürmek boynumuzun borcu.

Soylu mesajı

Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terör ile huzur, terör ile insanlık arasında ikinci seçenek yoktur. Şaibeli duruş sergileyen, onlardan medet uman kim varsa durumunu gözden geçirmelidir.

Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri zaman ayarlı bir tuzaktır. Görevden alınan bazı isimler için dedikodu doğru ve hakkaniyetli değildir. Kamu görevlilerimizin itibarı ile tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir. Bu vatan için kim canını ortaya koyar diye sorulduğunda, ben varım diyen vatan evlatlarına sahip çıkmak milli güvenliğin kaçınılmaz gereğidir.

Darbe teşebbüsünden sonra vatana millete hizmet eden evlatlarımızı küstürürsek günü geldiğinde sonu şehadet esnasında arasak bile kimseyi bulamayız. Devlet yönetiminde duygusallık, ihmal olmaz.

Yeni anayasa hakkında

Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Türkiye'de tek adam sistemi diye bir şey yoktur. Bu uydurmanın minder dışına çıkmak için yapıldığı açıktır.

"Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil Kıbrıs Devleti demek gerek"

Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil Kıbrıs Devleti demek gerek. Zengezur koridorunun açılıp Tarih yeni baştan coğrafya ile kenetlenecektir. Azerbaycan'da şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Karabağ Türk'tür, Türk milletinindir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Sayın Aliyev ile Paşinyan arasında İspanya'da yapılacak görüşmenin hayırlara vesile olması beklentimizdir.

MHP olarak il ve ilçe kongrelerimizi büyük oranda tamamlayarak 14. büyük kurultayımıza hazır hale geldik. 31 Mart'a heyecan ve inanç ile hazırlanmaktayız. Diyar diyar Anadolu diyoruz.

Aklın yolu bir, genelden yerele birlik için yürüyoruz. İstikrarı bozmadan umuda doğru yürümek için milletimiz ile uyum birliği yapıyoruz. 31 Mart'ta zilletin izlerini silmek için çalışıyoruz.

"15 Temmuz mesajı

15 Temmuz'u unutmadık. 254 şehidimizi, gazilerimizi unutmadık. Üzerimize sürülen tankları unutmadık. Unutursak kanımız kurusun.