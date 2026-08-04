Türkiye'nin gündeminde yer alan "Terörsüz Türkiye" süreci doğrultusunda siyasi kanattan önemli bir adım atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kapsamda hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni resmi olarak imzaladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek parti kurmaylarının imzalarını teslim etti. Teslim edilen imzalar arasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'ın imzaları yer aldı.