Türkiye'nin bağımsızlığı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde fedakarlık gösteren şehit aileleri ile gazileri kapsayan yeni bir kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP ve AK Parti milletvekilleriyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da katıldı. Gül, şehit ailelerini ve gazileri birer "emanet" olarak gördüklerini vurgulayarak, her zaman onların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Teklif Kimleri Kapsıyor ve Hangi Yenilikleri Getiriyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erleri dahil askeri personeli, MİT mensupları, emniyet teşkilatı, güvenlik korucuları ve askeri öğrencilerin sorunlarına çözüm hedefleyen teklifte yer alan başlıca düzenlemeler şunlar:

Şehit Ailelerine Asgari Gelir Güvencesi: Vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ve şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor.

Malul Sayılmayan Gazilere Müjde: Terörle mücadele esnasında vücuduna mermi isabet eden veya şarapnel parçası gelen ancak bugüne kadar gazi sayılmayan personele aylık bağlanması ve 1005 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmaları sağlanarak resmi olarak gazilik unvanı veriliyor.

Düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, şöyle dedi:

“Vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle. Yine malul sayılmayan gazilere ilişkin bir düzenlememiz var. Terörle mücadele eden kahramanlarımızın yıllara sari bir sorunu var. Şarapnel parçası gelmiş, vücuduna mermi isabet etmiş ama gazi sayılmayan, terörle mücadele esnasında ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Burada malul sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmasını burada düzenliyoruz. Yani gazilik ünvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Yine bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.”

Erbaş, Er ve Korucular: 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları artırılıyor.

Bakıma Muhtaç Gazilere Destek: Bakıma muhtaç gaziler ile vazife malullerine yapılan evde bakım desteği artırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

15 Temmuz Gazileri ve Siviller: Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere aylık bağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.