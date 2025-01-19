Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depo ve tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlendiği eşyaları görüntüledi.

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu