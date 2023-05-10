Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafın, Millet İttifakı'nın 6 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdiği mitinge ait olmadığının tespit edildiği aktarılarak, fotoğrafın, Anadolu Ajansı foto muhabiri Kayhan Özer tarafından 23 Mart 2014'te, AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi sırasında çekildiği kaydedildi.

FETÖ'nün sosyal medyada manipülasyon yayan hesaplarından paylaşılan, "TRT'nin sadece Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ekrana çıkardığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilen bültende, "TRT'deki seçim propaganda konuşmaları kapsamında, cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu ilk konuşmayı yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekran karşısına geçmiştir." denildi.

Bazı basın yayın organların yer alan, "YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak. Baskı hatası oyları geçersiz kılabilir." iddialarının da doğru olmadığı aktarılan bültende, şunlara yer verildi:

"Hollanda'da baskı hatası tespit edilen 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alınmıştır. Ayrıca matbaa baskı hatası, seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilmemektedir. Yüksek Seçim Kurulunun böyle bir gündemle toplanacağı iddiası da asılsızdır. 2018 seçimlerinde de oy verme günü Kocaeli seçim çevresinde, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi üzerinde matbaa baskı lekesi tespit edilmiş ve seçmenin tercihi ne olursa olsun oylar geçerli sayılmıştır."

Bültende, "Ozan Bingöl'ün TİP milletvekili adaylığı açıklanınca, eşi Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden 24 saat geçmeden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, ihtiyacı doğrultusunda zaman zaman öğretmen kadrolarında bulunan kişileri bakanlık merkez birimlerinde görevlendirmektedir. Bu görevlendirmeler bir yıllık dönemler halinde yapılmaktadır. Ankara'daki bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ozan Bingöl'ün eşi G. Bingöl, 2019'dan bu yana bir yıllık dönemler halinde Milli Eğitim Bakanlığının bir biriminde görevlendirilmiştir. G. Bingöl'ün görevlendirildiği birim, pandemi döneminde EBA TV çekim faaliyetlerini yürütmüştür. EBA TV'deki çekim faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, G. Bingöl'ün de arasında bulunduğu 35 öğretmene, kadrolarının bulunduğu okullarda görev yapmaları için tebliğde bulunulmuştur. Ayrıca Ozan Bingöl'ün TİP milletvekilliği adaylığı 9 Nisan tarihinde ilan edilirken, görevlendirmesi tamamlanan eşi G. Bingöl ve diğer öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okullarda görev yapmalarına ilişkin süreç, 5 Nisan tarihinde başlamıştır."

TÜİK'in açıkladığı veriler

Bültende, TÜİK'in açıkladığı verilerin hesaplanma yöntemine ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiği bildirildi.

"TÜİK, TÜFE hesaplamasında boş tutulan evlerde kira ölçümü yapıyor, dolayısıyla kiralar artmıyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kira için takip edilecek konutlar, 81 ilin tamamını kapsayacak biçimde uluslararası normlara uygun örnekleme yöntemleriyle belirlenmektedir. Kira çalışmasında amaç, aynı konuttaki reel fiyat değişiminin ölçülmesidir. Kiracıların yıl içerisinde taşınması durumunda ölçüm için üç ay içerisinde farklı bir kiracı tarafından evin tutulması beklenmekte, evin kiralanmaması durumunda standartlara uygun ikame bir konut belirlenmektedir. Kira takibi yapılan konuta ev sahibinin yerleşmesi veya binanın yıkılması gibi durumlarda ise ivedilikle ikame bir konut belirlenmektedir. 2023 yılı itibarıyla (ilk 4 ay) bahsi geçen durumlardan ötürü gerçekleşen 'ev boş' oranı yaklaşık olarak 'binde 7' tespit edilmiş ve boş evlerde kira ölçümü yapıldığı iddiasının doğru olmadığı tespit edilmiştir."

"TÜİK, TÜFE hesaplamasında arabalarda eski modellerin fiyatlarını ölçüyor, onlar yeni modellerin fiyatlarından daha az artıyor" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, "2023 TÜFE sepetinde, her yıl olduğu gibi otomobil (dizel) ve otomobil (benzinli) madde çeşitleri güncellenmiştir. Otomobiller için her yılın başında TÜFE sepetinde yapılan marka ve model güncellemeleri, Otomotiv Distribütörleri Derneğinden alınan satış verileri esas alınarak yapılmaktadır. Otomobil fiyatları ise Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden ay içinde satışı gerçekleştiği teyit edilen otomobiller için web scraping yöntemi ile doğrudan internet üzerinden derlenmektedir." denildi.

Bültende, "TÜİK, TÜFE hesaplamasında gıda fiyatlarını ölçerken malum marketlere gidiliyor ve önceden haber verildiği için fiyatlar düşürülüyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi ve şunlar kaydedildi:

"İl bazında fiyat derlenecek işyerleri, ilgili sektördeki ciro büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmekte ve yıl boyunca sabit kalmaktadır. Bu doğrultuda TÜİK, TÜFE kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ciro bilgilerini de kullanarak kamuoyunda ismi bilinen marketlerden fiyat derlemekte, yerel özellik taşıyan işyerleri de ciro büyüklükleri dikkate alınarak sisteme dahil edilmektedir."

"Adalet Bakanlığının paylaştığı belgeler, iddiaları çürütmektedir"

"Bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluşmuştur. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi, 21 Mart 2023'te adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirilmişlerdir.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır. Adalet Bakanlığının paylaştığı belgeler, iddiaları çürütmektedir."