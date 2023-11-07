6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yaralar hızlı bir şekilde sarılmaya devam ederken Doğan Çanta DGN mağazacılık asrın felaketinde yıkılan çarşı şubesini, binevlerde tekrar hizmete aldı.
Yeni sezon ürünlerin sergilendiği binevler şubesinin açılışı gerçekleştirildi.
Doğan çanta DGN mağazacılık binevler şubesi, açılışa özel fiyatlar ve kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşları bekliyor.
Doğan çanta DGN mağazacılık binevler şubesi mağaza yöneticisi salim ardili, kampanyalar hakkında bilgiler verdi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar