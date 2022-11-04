Bu anlamda Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, geniş ürün yelpazesiyle Kahramanmaraşlı müşterilerine hizmet veriyor.
Yeni sezon ürünlerin gelmesiyle birlikte vatandaşların hizmetine sunulan indirimler ve kampanyalar ile birlikte mağaza hesabına elden taksit imkânı sağlanıyor.
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.
Doğan Çanta Dgn Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında kış aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.