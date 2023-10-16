Son günlerde sık sık duymaya alıştığımız yediemin hakkında aramalar hız kazandı.

Bilindiği üzere Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el koyuldu. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek.

Sosyal medyada uzun süredir gündemi meşgul eden Polat çiftinin tüm mal varlıklarının yediemine teslim edileceği haberi sonrası 'Yediemin' hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, yediemin nedir ve ne anlama geliyor? İşte yediemin hakkında merak edilenler.

Yediemin nedir?

Yediemin kelimesinin kökü Arapça ‘Yed’ dir. Yed Osmanlıcada el, mülk, kudret gibi anlamlara gelmektedir. Bu bağlamda yed-i emin, yedinden emin olunan yani güvenli el, emin el, adaletli el anlamlarında kullanılır.

Tam anlamı ile günümüz Türkçesine "güvenilir kişi" olarak çevirmek mümkündür. Yediemin kelimesi hukukumuzda da birçok yerde kullanılır.

İcra İflas Kanununda haciz edilen bir malın satışı gerçekleştirilinceye yahut taşınır bir malın tahliyesi durumunda malın sahibi bulunana dek ya da sahibi teslim alana dek muhafaza edilmek üzere teslim edildiği kişiye yediemin denir.

Bunun dışında orman kanunu ve borçlar kanunda da yedieminlik geçmektedir. Yine icra iflas kanunda, tedbir ve iflas durumlarında da birden fazla kişi arasında hukuki durumu çekişmede olan mal üzerindeki mevcut durum neticelenene kadar güvenli bir yere emanet edilme ihtiyacı durumunda yediemin gündeme gelmektedir.

TDK'ye göre ise yediemin kelimesinin anlamı şu şekildedir;

Birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse..