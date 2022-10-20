İstanbul'un Pendik ilçesinde, sahil yolunda trafiği tehlikeye sokan hareketlerini kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan şahsı yakalamak için ekipler harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sürücü S.B. yakalandı.

Toplamda 980 TL trafik idari para ceza yazıldı

Araç sürücüsü S.B.'ye 'saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 196 TL, 'teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' maddesinden 196 TL, ,'tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak' maddesinden 196 TL, 'zorunlu sigorta yaptırmamak' maddesinden 196 TL olmak üzere toplamda 980 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edildi.