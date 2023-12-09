Gazze'deki son durumu değerlendiren Bakan Fidan, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor." dedi.

Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN IRAK VE SURİYE'DKİ OPERASYONLARI KARARLILIKLA DAVAM EDECEK"

Bilgilendirme metninde, "(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirmiş, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeye ilişkin bilgilendirmede şunlar da kaydedildi:

"Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır."

Görüşmede ayrıca iki bakanın, NATO genişlemesi konusunu da ele aldığı belirtildi.

ABD'DEN YAZILI AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Blinken'ın, "ABD ve Türkiye'nin terörle mücadele hedefinin ortak" olduğunu belirttiği kaydedildi.

Blinken'ın "Terör tehdidi, Suriye, Irak ya da başka nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerimizin güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Blinken'ın, Türkiye ve ABD'nin koordinasyon içinde ve çatışma ihtimalini azaltarak hareket etmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan'la konuştuk. Ortak hedefimiz olan terör tehdidini bertaraf etmek için faaliyetlerimizi koordine etmeyi ve çatışma ihtimalini azaltmayı görüştük." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede ise "(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir." açıklaması yapılmıştı.