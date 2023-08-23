Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) liderleri ve Irak Türkmen toplumunun önde gelenleriyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, Türkiye'nin Irak Türkmenlerini iki ülke arasındaki en önemli köprülerden biri olarak gördüğünü belirterek, "Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin uzun yıllardır maruz kaldığı ayrımcılığın, haksızlığın giderilmesi için de Türkiye yıllardır sistemli ve ısrarlı bir şekilde Türkmen kardeşlerimizin hakkı olan siyasi hakların, ekonomik hakların verilmesi için var gücüyle çalışmalarına devam etmekte" şeklinde konuştu.

Söz konusu çalışmaların süreceğinin altını çizen Fidan, "Mümkün olduğunca Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve istikrarına hizmet edecek şekilde Türkmen kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi devam ettireceğiz ve Türkmen kardeşlerimizin Irak siyasetine, Irak toplumuna yaptıkları katkı her türlü takdirin üstündedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Irak Türkmenlerinin hiçbir şekilde istikrarsızlığın ya da Irak'ın bölünmesinin, parçalanmasının ve terörün bir unsuru olmadığını vurgulayarak, "Türkiye olarak bu çalışmaların, çabaların arkasında olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Devlet olarak, Türkiye olarak, şahsınız olarak her zaman yanımızdaydınız"

ITC Başkanı Hasan Turan da Fidan'ın ziyaretinin hem Irak hem de Türkmen toplumu için önemli olduğunu söyledi.

Bu ziyaretle Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçlü hale gelmesini ümit ettiklerinin altını çizen Turan, "Devlet olarak, Türkiye olarak, şahsınız olarak her zaman yanımızdaydınız" dedi.

Turan, ikili temasların Irak Türkmenlerinin sorunlarının bir nebze de olsa giderilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmenin ardından, Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı, eski ITC BaşkanIarından Faruk Abdullah Abdurrahman da Fidan'a 120 senelik bir Osmanlı kaması hediye etti.

Abdurrahman takdimde bulunurken Fidan'a, "120 yıldır Irak'ta bulunan bu kamayı, ana vatana dönmesi için size hediye ediyorum" dedi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Fetih İttifakı Lideri Hadi Amiri ile görüştüğünü bildirdi.