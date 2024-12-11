Dışişleri bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak “Suriye topraklarına giren israil, işgalci zihniyetiyle suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır” dedi.

Suriye topraklarına giren İsrail'in işgal zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını aktaran Fidan, "Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokmaktadır. Gazze'yi yerle bir eden İsrail, şimdi de Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini tehdit ediyor. Netanyahu açıkça Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak açıklamakta beis görmemekte. Zihniyet değişmiyor. İsrail'in saldırganlığı mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Suriye'nin kardeşlerinin yanında durmaya devam ediyor. Öte yandan Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Terörizmle mücadelemizi çok boyutlu ve dinamik stratejiler geliştirerek sürdüreceğiz" diye konuştu.