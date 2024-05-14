Kahramanmaraş’ın en eski mahallelerinden biri olan Divanlı Mahallesinde, mahalle muhtarı Atilla Erimhan öncülüğünde, uzun süredir ihmal edilen bir alanı yeniden canlandırmak için harekete geçildi. Atıl durumdaki çay bahçesi, şimdi mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacak modern bir mekâna dönüşüyor.

Mahalle sakinlerinin zaman geçirebilecekleri bir ortam yaratılması hedefleniyor.

Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Erimhan Aksu habere proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Proje sorumlusu Makine Mühendisi Ramazan Yontucu yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.