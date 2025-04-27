Bu yıl da Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek için büyük bir gayretle çalışacaklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."