Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 362'ye yükseldi. Muş'ta da aileler çocukları için nöbetlerini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti yeni ailelerin katılımıyla büyüyor. HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı.

Yalova'dan giden Engin Dağdeviren, 8 yıl önce 33 yaşındayken kandırılarak kaçırılan kardeşi Ahmet Dağdeviren için oturma eylemi başlattı.

Evlat nöbetindeki aile sayısı son katılımla 362'ye yükseldi. Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde şu ana kadar 42 aile evladına kavuştu.