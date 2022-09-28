Dün gece meydana gelen zincirleme kazayı görenler 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 genç kazada öldü
Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedaviye alınan Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 yaralı hastanede
DHA’nın haberine göre diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor…
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.